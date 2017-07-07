Татарстан запускает мусульманский тарифный план «Азан»

В Татарстане у мусульман будет свой исламский тарифный план. Запустят тариф «Азан» уже с 10 июля. Об этом сообщили на пресс-конференции «О запуске новых медиапроектов ДУМ РТ». Проект реализован совместно с «Таттелекомом» — оператором тарифа стал «Летай».

Примечательно, что запуск тарифа приурочили к 200-летию со дня рождения татарского богослова Шигабутдина Марджани, которое будет отмечаться в 2018 году.

Специальные опции тарифа включают в себя будильник на утренний намаз, гудки-мунаджаты (три бесплатные мелодии), оповещения о важных датах мусульманского календаря и СМС с хадисами и праздничными поздравлениями от муфтия РТ. Подключить его можно уже с 10 июля, а продажа сим-карт с тарифом стартует в конце июля.

Абонентская плата составит 8 рублей в день — тариф позиционируется как самый дешевый, так как в эту сумму входит безлимитный интернет, неограниченные звонки внутри сети и 10 минут в сутки на номера других операторов. После истечения лимита звонки на номера других операторов будут стоить 1 рубль/минута. Специальная цена установлена на звонки в Саудовскую Аравию — 10 рублей/минута.