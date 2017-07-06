В Египте арестовали дочь и зятя аль-Кардави

Египетские власти арестовали дочь и зятя известного исламского ученого Юсуфа Аль-Карадави в связи с обвинениями, выдвинутыми рядом арабских стран в адрес Катара и самого шейха.

Дочь Кардави Уля и ее супруг Хуссам были задержаны египетскими силовиками во время отдыха на курорте на северном побережье страны.

Их отвезли в прокуратуру Александрии, обвинив в содействии финансированию террористических группировок, так же, как и самого ученого.

Пока в отношении дочери шейха и его зятя была выбрана мера пресечения в виде ареста на 15 суток.

Сам Аль-Кардави решительно отвергает обвинения в поддержке терроризма.