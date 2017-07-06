Кем надо быть, чтобы взорвать детскую школу Корана?!

На фоне потока новостей о бомбардировках, убийствах и пытках, идущих из Сирии, новость о теракте в Идлибе осталась незамеченной. А зря.

Ведь террористический акт был совершен против детской школы Корана! И наряду с ее директором убиты были и ученики - дети.

Надо отметить, что многие из учеников школы - сироты, чьи отцы погибли в боях против режима Асада. А ее директор Абу Яхья аль-Масри, да примет Аллах его шахаду, потерял в боях с асадитами две ноги, но это не помешало ему посвятить себя обучению детишек Исламу.

В этой школе дети изучали Коран, фикх, акыду, сиру. Программа была весьма насыщенной и интенсивной, а учителя и ученики из всех сил старались ей соответствовать.

Кто же мог посягнуть на этих служителей Аллаха, да к тому же, в значительной своей части несовершеннолетних (возраст учеников - от 9 до 16 лет)?

Источники в Идлибе не сомневаются в том, что произошедшее - дело рук ИГИЛ*. В пользу этого говорят и использование в теракте смертника, и ненависть, которую игиловцы испытывают к повстанцам в Идлибе, особенно на фоне того, как сами они теряют территории, которыми недавно хвалились.

В то же время игиловское информационное агентство Amaq никак не отреагировало на это событие, хотя обычно игиловцы оперативно берут на себя все, что только можно. Есть версия, что теракт мог быть совершен "спящей ячейкой" ИГИЛ в Идлибе по своей инициативе, и этим объясняется то, что его руководство не взяло на себя ответственность за него. В принципе, подозрения могли бы пасть и на асадитский мухаббарат, но опять же, не в пользу этой версии использование в теракте смертника (хотя, спецслужбы в таких ситуациях в принципе способны использовать и смертников).

Как бы то ни было, и кто бы ни устроил этот теракт, одно не вызывает никаких сомнений - подобное могли устроить только сатанисты. Показательно, что на месте взрыва остался лежать мусхаф Корана, раскрытый на аяте: «Кто убьёт нарочно верующего, обречёт себя на вечный огонь, на гнев Аллаха и Его проклятие, и уготовано ему тяжелое наказание».

* - запрещена в РФ