В Идлибе взорвали учителей Корана

В Сирии прогремел взрыв, жертвами которого стали мирные жители.
В районе Кунейтра сирийской провинции Идлиб был взорван заминированный автомобиль. Взрыв прогремел возле учебного заведения, где проводились курсы по изучению Корана.
Представитель сил гражданской обороны Идлиба Мустафа Хадж Юсуф сообщил, что в результате взрыва погибли семь и пострадали шестнадцать человек.
«Погибли в основном руководство курсов и преподаватели», - сказал Юсуф.
Пока остается неизвестным, кто может стоять за взрывом.