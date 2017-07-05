В Идлибе взорвали учителей Корана

В Сирии прогремел взрыв, жертвами которого стали мирные жители.

В районе Кунейтра сирийской провинции Идлиб был взорван заминированный автомобиль. Взрыв прогремел возле учебного заведения, где проводились курсы по изучению Корана.

Представитель сил гражданской обороны Идлиба Мустафа Хадж Юсуф сообщил, что в результате взрыва погибли семь и пострадали шестнадцать человек.

«Погибли в основном руководство курсов и преподаватели», - сказал Юсуф.

Пока остается неизвестным, кто может стоять за взрывом.