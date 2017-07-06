Катар продолжат бойкотировать

В отношении Катара сохранятся политические и экономические ограничения. Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире.

Также он отметил, что в случае необходимости будут предприняты дополнительные шаги в отношении Дохи.

Главы МИДов четырех арабских государств выступили с совместным заявлением в котором выражается сожаление в связи с отрицательным ответом Катара. По их словам, это «свидетельствует о пренебрежении и несерьезном подходе Дохи».