Древнюю мечеть обнаружили в Эфиопии

Древнюю мечеть во время раскопок обнаружили археологи на востоке Эфиопии (Восточная Африка). Предположительно, она была построена в XII веке.



Как сообщили археологи, мечеть расположена в городе Харла, пик расцвета которого приходится на Х век.



Профессор Тимати Инсолл из Эксетерского университета (Великобритания) заявил, что когда-то город Харла был ремесленным и торговым центром региона. Ремесленники, проживавшие здесь, специализировались на изготовлении ювелирных изделий и бижутерии.

«Мы пришли к выводу, что население города было смешанным. Здесь проживали как коренные жители, так и иностранцы. Об этом свидетельствуют найденные здесь артефакты, которые были привезены из Мадагаскара, Китая, Мальдив и Йемена», - отметил Инсолл.