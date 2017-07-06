Общество

Древнюю мечеть обнаружили в Эфиопии

6 июля в 14:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Древнюю мечеть во время раскопок обнаружили археологи на востоке Эфиопии (Восточная Африка). Предположительно, она была построена в XII веке. 

Как сообщили археологи, мечеть расположена в городе Харла, пик расцвета которого приходится на Х век. 

Профессор Тимати Инсолл из Эксетерского университета (Великобритания) заявил, что когда-то город Харла был ремесленным и торговым центром региона. Ремесленники, проживавшие здесь, специализировались на изготовлении ювелирных изделий и бижутерии. 

«Мы пришли к выводу, что население города было смешанным. Здесь проживали как коренные жители, так и иностранцы. Об этом свидетельствуют найденные здесь артефакты, которые были привезены из Мадагаскара, Китая, Мальдив и Йемена», - отметил Инсолл.

Автор: Нуруль Иман
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