В Челябинске покажут мусхафы Корана на экзотических языках

Сегодня в Челябинске откроется выставка уникальных мусхафов Корана. Экземпляры будут представлены в Государственном историческом музее Южного Урала в рамках мероприятия «Расулевские чтения».

Посетители смогут увидеть коллекцию мусхафов на разных языках, в том числе – факсимильную копию легендарного Корана Османа.

Экземпляры специально привезли на Южный Урал из Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга, музея истории исламской культуры города Казани и национального музея Республики Башкортостан.



«Помимо традиционных арабских текстов, здесь есть Кораны на хинди, суахили и других, еще более экзотических языках. В этом же списке – издания XIX века на старотатарском языке и факсимильное издание Корана на испанском языке, а также Коран с переводом смыслов на уйгурский и китайский языки», – рассказала куратора выставки «Ислам. История, традиции, культура» Виталина Силина.