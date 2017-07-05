В Египте продлили режим ЧП

Сегодня парламентом Египта было одобрено решение диктатора Абдул-Фаттаха Ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

«Причины, по которым было объявлено чрезвычайное положение, все еще существуют, и поэтому его необходимо продлить», – заявил спикер Палаты представителей Али Абделаала в ходе своего выступления в парламенте.

Напомним, в апреле этого года парламент Египта единогласно одобрил трехмесячное чрезвычайное положение, при этом расширил полномочия властей. Это произошло после серии взрывов в церквях христиан-коптов.