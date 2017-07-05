Решение ЮНЕСКО взбесило Израиль

Комитет всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в очередной раз принял резолюцию, согласно которой Израиль не имеет власти над Старым городом Иерусалима и не имеет права на проведение в нем раскопок. В тексте документа Израиль назван «оккупирующей страной».

Разумеется сионистский режим остро отреагировал на решение комитета. Посол Израиля заявил: «Ничто не является более позорным, чем ЮНЕСКО».

Напомним, Израиль не раз подвергался критике со стороны ООН за незаконные раскопки и застройки Иерусалима.