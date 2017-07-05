Из-за сильного наводнения в Пакистане погибло 43 человека

В Пакистане наводнения привели к гибели 43 человек. Причиной высокого уровня воды стали муссонские дожди.

Как заявили в Национальном Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Пакистана, в штате Пенджаб погибли 11, в Белуджистане - 15, в Синде - 6 и в Хайберпактунхуве - 2 человека.

В племенном регионе (FATA) и в районе Азад Кашмир погибли 9 человек.

Кроме того, муссонные дожди в некоторых районах стали причиной разрушения около 60 домов.

Пакистан пережил самое серьезное наводнение за всю историю существования государства в 2010-м году, когда из берегов вышла река Инд. Тогда от наводнения пострадали примерно 20 миллионов человек, погибли 2 000 жителей.