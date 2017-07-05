В Кургане будут судить уже оправданного имама

Российская система правосудия с трудом переживает ситуации, когда мусульман некоторые судьи все-таки оправдывают. Так случилось и с бывшим имамом курганской мечети Коран-хафизом Али Якуповым.

Курганский областной суд отменил оправдательный приговор, который ранее вынес судья первой инстанции. Об этом сообщила адвокат имама Марина Хрущева. Теперь дело Якупова направлено в Курганский городской суд на новое рассмотрение.

По словам самого Али Якупова, апелляционное представление прокуратуры Курганский облсуд рассмотрел 22 июня. Причин отмены оправдательного приговора и направления дела на повторное рассмотрение Якупов не понимает, ведь вопрос с Курганской мечетью по его словам снят уже давно. «У меня желания нет больше там работать. Но нашим органам что-то еще от меня нужно», говорит он.

Напомним, в апреле этого года бывший имам Курганской мечети Али Якупов был признан невиновным в совершении преступления по п «б» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенном с использованием служебного положения). Основанием для отмены тогда стало отсутствие в действиях Якупова состава преступления.