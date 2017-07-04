В Газе прошла акция против произвола сионистов

В секторе Газа активисты провели акцию в знак поддержки палестинцев, отбывающих заключение в израильских тюрьмах.

Десятки присутствующих собрались перед зданием Международного комитета Красного Креста (МККК). Они обратились к международному сообществу с призывом «улучшить условия для палестинских узников в израильских тюрьмах и предотвратить аресты депутатов».

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами «Свобода узникам!» и «Нет административному аресту!». Мероприятие было организовано по инициативе Палестинского комитета по делам узников.

Стоит отметить, сионистский режим позволяет силовикам удерживать палестинцев под «административным арестом» якобы на основе секретных данных сроком от 1 до 6 месяцев. Если принимается решение, что заключенный «представляет угрозу для безопасности Израиля», военный судья может удерживать заключенного под арестом до 5 лет без предъявления обвинения.