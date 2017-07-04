Общество

В селе Нижегородской области открыли новую мечеть

4 июля в 12:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В селе Грибаново Нижегородской области торжественно открыли мечеть. В церемонии принимал участие первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. 

Он поздравил мусульман села с этим значимым событием, выступил с речью и передал сельчанам приветствие от главы  ДУМ РФ и СМР муфтия Равиля Гайнутдина.

Стоит отметить, что мечеть возводилась руками мусульман села Грибаново.

В связи с этим, Аббясов напомнил гостям мероприятия слова  пророка Мухаммада (мир ему), который сказал: «Тому, кто построит мечеть, даже с размером гнезда куропатки, Всевышний построит дом в Раю».

Помимо Рушана Аббясова на мероприятие приехали председатель ДУМНО Гаяз хазрат Закиров, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, директор медресе при Московской Соборной мечети Жафяр хаджи Фейзрахманов, имам-хатыб Московской Исторической мечети Рамиль Садыков и руководитель отдела ДУМ РФ Тагир Галлямов. 

Автор: Нуруль Иман
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