В селе Нижегородской области открыли новую мечеть

В селе Грибаново Нижегородской области торжественно открыли мечеть. В церемонии принимал участие первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Он поздравил мусульман села с этим значимым событием, выступил с речью и передал сельчанам приветствие от главы ДУМ РФ и СМР муфтия Равиля Гайнутдина.

Стоит отметить, что мечеть возводилась руками мусульман села Грибаново.

В связи с этим, Аббясов напомнил гостям мероприятия слова пророка Мухаммада (мир ему), который сказал: «Тому, кто построит мечеть, даже с размером гнезда куропатки, Всевышний построит дом в Раю».

Помимо Рушана Аббясова на мероприятие приехали председатель ДУМНО Гаяз хазрат Закиров, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, директор медресе при Московской Соборной мечети Жафяр хаджи Фейзрахманов, имам-хатыб Московской Исторической мечети Рамиль Садыков и руководитель отдела ДУМ РФ Тагир Галлямов.