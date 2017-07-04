Турция будет делать свое оружие сама

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах страны в развитии оборонной промышленности. В частности, он заявил, что Турция разработает свой авианосец к 2023 году. Такое заявление он сделал во время церемонии спуска на воду четвертого и начала строительства пятого корвета турецкого производства на верфях Стамбула.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул: «Кто попытается замедлить развитие оборонной промышленности Турции, будет иметь дело с правительством и лично со мной».

Также он отметил, что Турция будет работать над снижением зависимости страны от оборонного импорта, даже если это предполагает потерю времени и ресурсов.