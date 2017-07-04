1 августа рассмотрят жалобу защиты Махмуда Велитова

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор в отношении имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитов рассмотрят в Верховном суде РФ 1 августа.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Велитову назначено на 1 августа в 10:00», — пояснили в суде.

Напомним, имама Махмуда Велитова приговорили к 3 годам колонии общего режима за якобы «публичное оправдание терроризма».

Имама обвинили в том, что в своем выступлении в мечети он сделал дуа за покойного дагестанского проповедника Абдуллу Гаппаева, которого российские силовики посмертно внесли в ряды террористов. Таким образом, за упоминание в дуа назначенного силовиками террориста судья отправила престарелого имама на три года в колонию.