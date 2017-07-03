В Египте 20 человек приговорили к смертной казни

В Каире уголовный суд вынес приговор в отношении более, чем 100 человек, которые проходили по делу о нападении на полицейский участок в Кирдасе в 2013 году. По мнению обвинения, большинство осужденных являются сторонниками организации «Братья мусульмане», которая запрещена в России.

Согласно решению суда, 80 человек приговорены к пожизненному заключению, 34 участника группировки проведут на каторжных работах 15 лет. Еще 20 человек приговорены к смертной казни.

Судьбу последних осужденных должен решить Верховный муфтий Египта. Постановления о казни направили ему на утверждение.

«Бойней в Кирдасе» называют беспорядки в 2013 году. После прихода к власти хунты Ас-Сиси и свержения Мухаммеда Мурси, группа активистов напала на полицейский участок в Кирдасе. Тогда погибли 11 офицеров полиции, двое мирных жителей, десятки человек были ранены