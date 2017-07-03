ВОЗ: эпидемия холеры в Йемене остановлена

Медики из Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Йемене им удалось взять под контроль ситуацию с распространением эпидемии холеры. Напомним, что из-за болезни умерло почти полторы тысячи человек.

Специалисты ВОЗ сообщили, что наблюдали значительное сокращение за последние 3 дня количества новых случаев заражения. В 20 городах Йемена диагноз холеры поставили в эти дни только 17 людям. По данным ВОЗ, это говорит о том, что эпидемия уже не распространяется.

В Йемене со дня возникновения эпидемии холеры погибли 1417 человек и 225 тыс. человек подверглись угрозе заражения.

В городах Сана, Таиз и Хаджа, где болезнь встречалась наиболее часто, за последние 3 дня не зафиксировано летальных исходов.

Из-за продолжающего вооруженного конфликта в Йемене около 3 млн. человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Именно этот фактор увеличивает риск распространения эпидемических заболеваний.