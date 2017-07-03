Башара Асада «напечатали» на новой банкноте

Портрет убийцы собственного народа Башара Асада теперь появится на банкнотах сирийской валюты. «Напечатался» Асад на новой 2-тысячной купюре (сирийского фунта).



По словам председателя Центрального банка Дураида Дергама, новая купюра введена в обращение в «Дамаске и ряде провинций».

До этого купюра высшего номинала считалась валюты достоинством в 1000 фунтов. На ней был еще изображен отец Башара - Хафез Асад.

Однако, 2000-фунтовых купюр раньше в обращении не было. Теперь на новой купюре запечатлён нынешний тиран Сирии.