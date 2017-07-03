Экономика

Башара Асада «напечатали» на новой банкноте

3 июля в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Портрет  убийцы собственного народа Башара Асада теперь появится на банкнотах сирийской валюты. «Напечатался» Асад на новой 2-тысячной купюре (сирийского фунта). 

По словам председателя Центрального банка Дураида Дергама,  новая купюра введена в обращение в «Дамаске и ряде провинций».

До этого купюра высшего номинала считалась валюты достоинством в 1000 фунтов. На ней был еще изображен отец Башара - Хафез Асад.

Однако, 2000-фунтовых купюр раньше в обращении не было. Теперь на новой купюре запечатлён нынешний тиран Сирии.  

Автор: Нуруль Иман
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