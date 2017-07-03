Очередной антиисламский теракт во Франции

Во Франции в Авиньоне около 22:30 по местному времени (23:30 мск) двое исламофобов подъехали к мечети на машине и открыли огонь по выходившим из здания мусульманам.

В результате нападения, ранения получили четыре прихожанина мечети, а также члены семьи, которая жила в здании неподалеку.

Сообщается, что преступники скрылись с мечта преступления.

Напомним, что буквально на прошлой неделе в Парижа исламофоб попытался протаранить толпу мусульман, которая стояла возле мечети. Осуществить задуманное преступники помешали барьеры, установленные у мечети. Однако, злоумышленник на этом не остановился. Он решил повторить попытку, но его автомобиль застрял между тротуаром и проезжей частью.