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Очередной антиисламский теракт во Франции

3 июля в 11:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Во Франции в Авиньоне около 22:30 по местному времени (23:30 мск) двое исламофобов подъехали к мечети на машине и открыли огонь по выходившим из здания мусульманам.

В результате нападения, ранения получили четыре прихожанина мечети, а также члены семьи, которая жила в здании неподалеку.

Сообщается, что преступники скрылись с мечта преступления. 

Напомним, что буквально  на прошлой неделе в Парижа исламофоб попытался протаранить толпу мусульман, которая стояла возле мечети. Осуществить задуманное преступники помешали барьеры, установленные у мечети. Однако, злоумышленник на этом не остановился. Он решил повторить попытку, но его автомобиль застрял между тротуаром и проезжей частью.  

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