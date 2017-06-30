Гомосексуалисты повергли христиан в Германии

Голосование в немецком парламенте о признании гомосексуальных (содомитских) сожительств полноправными "браками", о котором мы писали накануне, завершилось предсказуемо.

Германия пала перед напором содомитов. Причем, с полным основанием можно сказать, что перед содомитами капитулировало именно немецкое христианство, его политические представители.

Дело в том, что накануне узаконить содомский смертный грех своим депутатам разрешили две христианские партии Германии, причем, имеющие в совокупности парламентское большинство: Христианско-Демократический Союз и Христианско-Социальный Союз.

Результат не заставил себя долго ждать - из 393 депутатов за уравнивание содомии с традиционным браком проголосовали 226. А это произошло только потому, что "прогрессивные" левые силы (социал-демократов и "зеленных") поддержали отступники и оппортунисты из рядов "христианских" партий.

Не прими их руководство решение, в соответствии с которым голосование по этому принципиальнейшему для религиозной моради вопросу является "делом личной совести" депутатов, подобного бы не произошло. Однако немецкие политические христиане решили перенести ответственность за судьбу христианской Германии на плечи своих отдельных членов.

Что ж, тем хуже для христианской Германии. На смену которой уже идет исламская, ин ша Аллах.