Германия: "христианам" разрешили поддержать "гей-браки"

В Германии депутатам парламента (Бундестага) от двух "христианских" партий их руководство разрешило самостоятельно принимать решение при голосовании о легализации в стране "гей-браков". Такое голосование должно состояться уже 30 июня по инициативе левых партий.

Ранее руководство Христианско-Демократического Союза (ХДС), возглавляемого Ангелой Меркель, и союзного ей Христианско-Социального Союза (ХСС) занимало твердую негативную позицию по возможности поставить сожительства содомитов в один ряд с нормальными браками мужчин и женщин.

Укажем в этой связи, что в Германии и так разрешены "партнерства" содомитов, но теперь они хотят сделать еще один шаг вперед и добиться их полного равноправия с нормальными браками. Политически их интересы в этом вопросе лоббирует Социал-Демократическая Партия (СДПГ), чей лидер Мартин Шульц обещал добиться этого своим избирателям, а также партия "Зеленые" (голубые?).

ХДС/ХСС в принципе склоняется голосовать против, однако, сила голубого лобби уже такова, что руководство партий боится признаться в этом открыто. Поэтому ответственность перекладывается на каждого конкретного депутата, выбор которого объявлен "делом его личной совести".

Какова совесть этих "христианских" депутатов, и есть ли она у них вообще, будет ясно уже через 2 дня.