Хунта Сиси подняла цены на топливо

Правительство Египта начало резкое повышение цен на топливо. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек аль-Мула.

По его словам, такая мера неизбежна. Аль-Мула заявил, что стоимость нефтепродуктов учтена в плане экономического развития страны на 5 лет, и «любое промедление с решением об увеличении цен на топливо негативно сказывается на бюджете государства».

Отмечается, что повышение розничных цен на бензин, дизель и газ составит от 40 до 50%.

Так, литр бензина с октановым числом 92 теперь стоит 5 египетских фунтов вместо прежних 3,5 египетских фунтов , стоимость дизельного топлива увеличилась с 2,35 до 3,65 египетских фунтов, в два раза повышена цена на канистру бытового газа, который практически повсеместно используется египтянами для отопления жилищ и приготовления пищи в домашних условиях.

Примечательно, что повышение цен на топливо происходит в канун четвертой годовщины военного переворота и прихода к власти хунты ас-Сиси.