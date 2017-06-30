Париж: исламофоб пытался въехать в толпу мусульман

В четверг вечером в Париже водитель автомобиля попытался совершить наезд на толпу мусульман, которые находились возле мечети в районе Кретей.

В результате происшествия никто не пострадал. Сообщается, что 43-летнему мужчине помешали барьеры, установленные у мечети.

Однако, злоумышленник на этом не остановился. Он решил повторить попытку, но его автомобиль застрял между тротуаром и проезжей частью. После этого его заблокировали другие водители.



Исламофобу удалось скрыться с места преступления. Но позже полиция задержала его у себя дома.