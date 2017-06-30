В Пакистане жертвами взрыва бензовоза стали уже 190 человек

Число погибших в результате страшной трагедии, случившейся на прошлых выходных в Пакистане, достигло 190 человек.

По словам заместителя комиссара города Бахавалпур Рао Таслим Ахмада, сейчас некоторые из пострадавших, которые были доставлены в больницу после взрыва, все еще находятся в критическом состоянии.

Напомним, 25 июня у города Бахавалпур опрокинулась автоцистерна, и малоимущие местные жители поспешили к месту аварии, чтобы попытаться собрать бензин подручными средствами – в канистры, бутыли от кулеров, ведра, кастрюли.

Но уже спустя 10 минут произошел мощный взрыв. Предположительно, кто-то из местных жителей подошел к месту опрокидывания автоцистерны с непотушенной сигаретой.

За считанное время сильный пожар поглотил толпу людей и превратил их в груды обугленных тел. Тогда заявляли о 153 погибших и многих госпитализированных в тяжелом состоянии.