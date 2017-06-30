События

Режим Асада обстрелял север Сирии

30 июня в 14:02 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Силы асадисткого режима подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу регион Туркмандагы на севере Сирии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники.

Обстрелянный регион находится под контролем оппозиционных сил. В частности, под удар попали села Келез, Саллур и Исапынар, а также прилегающие к ним дороги. 

Из-за обстрелов в некоторых лесах на территории Туркмандагы вспыхнул пожар. Леса находятся в трех километрах от сирийско-турецкой границы.

Оппозиционные силы нанесли ответный удар.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0