ОАЭ - Катару: "Я к Вам пишу - чего же боле?"

Глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Рашид аль Мактум написал правителю Катара... стихи. Их он разместил в своем Инстаграмме - платформе, все более популярной среди некоторых восточных правителей...

В отличие от своего министра иностранных дел Анвара Гаргаша, разговаривающего с Катаром языком ультиматумов и угроз, Аль-Мактум, как он это умеет, решил заговорить языком поэзии. И в стихотворной форме призвал Катар к примирению.

"Время объединиться, стать одним сердцем и защищать друг друга без обид и злости", - примерно таков смысл стихотворного послания правителя ОАЭ. Он также призвал арабов ставить интересы своих соседей выше собственных и напомнил им хадис Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, сказавшего, что отбившуюся от стада овцу съедают волки.

Не будем в данном случае углубляться в вопрос, кто в данном случае такие овцы, кто стадо, кто его пастух... и кто волки... Укажем лишь, что поэзия это, конечно, хорошо, но как эти пафосные слова соотносятся с реальностью, будет ясно по делам, в том числе, автора этих стихов.