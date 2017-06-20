ОАЭ грозят Катару длительной блокадой

Объединенные Арабские Эмираты заявляют, что блокада Катара может растянуться на долгие годы, если он "не пересмотрит приоритеты своей внешней политики". Об этом сказал в Париже министр иностранных дел ОАЭ Анвар бин Мухаммед Гаргаш.

По его словам, главной претензией коалиции арабских монархий к Катару является связь последнего с "террористическими группировками", в число которых министр включил не только "Аль-Каиду"*, но и "Братьев-Мусульман"*, а также палестинский ХАМАС.

Эмиратский министр не пояснил, что такого плохого его стране сделал палестинский ХАМАС. Равно, как и остается непонятным, почему в таком случае санкции не вводятся против Иордании, Туниса и Марокко, в парламентах которых заседают фракции местных филиалов "Братьев-Мусульман".

Что же касается "Аль-Каиды", посол Катара в США Мешаль бин Хамад аль-Тани

напомнил, что среди совершивших атаку 11 сентября 2001 года были подданные ОАЭ, но ни одного подданного Катара.

* - запрещены в России