Эксперт ООН против закрытия Al-Jazeera

Дэвид Кай, эксперт ООН по правам человека, заявил, что, если Катар закроет Al-Jazeera это будет «серьезным ударом по плюрализму СМИ». Напомним, такое требование Дохе выдвинули арабские государства.



Эксперт добавил, что любой подобный шаг поспособствует снижению свободы СМИ в арабских странах. При этом он отметил, что регион «уже страдает от жестких ограничений в отношении средств массовой информации».



Дэвид Кай обратился к международному сообществу с призывом «настоять на том, чтобы эти правительства не требовали закрытия Al-Jazeera от Катара».