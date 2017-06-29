В отношении Катара могут ввести новые санкции

Страны Арабского залива рассматривают возможность введения новых экономических санкций в отношении Катара. Такое заявление сделал посол ОАЭ в России Омар Гобаш в интервью газете The Guardian. Он отметил, что арабские государства выдвинут условие своим торговым партнерам выбирать между Катаром и ними.

По словам Гобаша, одной из мер будет сворачивание торговых отношений со странами, ведущими торговлю с Дохой.

Также он заявил, что исключение Катара из Совета сотрудничества арабских государств Арабского залива является неединственной возможной мерой, санкционированной в отношении Дохи.