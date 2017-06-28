Катар отверг ультиматум и пообещал отреагировать

Катар отверг фактический ультиматум, предъявленный ему группой арабских государств во главе с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом. Предъявленные ему требования названы покушением на суверенитет страны, а кроме того, бездоказательными и необоснованными.

В ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел Катара Мохаммад бин Абдулрахман аль-Тани охарактеризовал предъявленные его стране требования невыполнимыми и призвал к переговорам для обсуждения реальных проблем и путей их решения в отношениях между конфликтующими странами.

Позицию Катара формально (наигранно?) поддержали и США - Тиллерсон предложил арабским режимам смягчить требования к этой стране и уменьшить их список.

В свою очередь министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отверг возможность таких переговоров, фактически настаивая на ультимативном характере отношений новообразованной коалиции с Катаром. Более того, сегодня Катару были обещаны новые санкции, которые могут быть введены в отношении всех компаний, имеющих с ним отношения.

В свою очередь руководство Катара пообещало дать развернутый ответ на сделанные в его адрес обвинения. И некоторые наблюдатели считают, что ответ этот может быть не только формальным, но и ассиметричным, представляя собой встречные обвинения в адрес КСА и ОАЭ. Причем, обвинения аргументированные и доказанные...