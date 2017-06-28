Массированная атака Турции на позиции РПК в Ираке и Сирии

Вооруженные силы Турции и ее союзников начали массированную атаку на позиции террористической коммунистической Рабочей Партии Курдистана (РПК), завуалированной под различные фиктивные организации, как в Ираке, так и в Сирии.

В Ираке пока работает авиация - с воздуха уничтожаются опорные пункты террористов и они сами на севере страны.

В Сирии основной удар направлен на террористический анклав Африн, подконтрольный сирийскому филиалу РПК. В последнее время к нему были стянуты значительные силы турецкой армии, и поступают сообщения о том, что они начали продвигаться вглубь анклава.

Наступление или подготовка к наступлению сопровождается артиллерийскими ударами с территории Турции по позициям РПК вдоль всей линии соприкосновения в Африне.

Медиа-активисты также сообщают о боях в Азазе между протурецкими формированиями сирийской суннитской оппозиции и коммунистами РПК.

По всей видимости, вооруженные силы Турции и ее сирийских союзников намерены ликвидировать или существенно сократить афринское логово коммунистов, прикрывающихся курдами.