У берегов Ливии обнаружены тела погибших мигрантов

У берегов Ливии спасатели обнаружили тела 24 мигрантов.

Предположительно, все погибшие пытались отправиться в плавание в Европу, однако, по каким-то причинам им это не удалось.

Спасательные отряды обнаружили тела в 14 километрах к востоку от Триполи.

Напомним, что весной этого года у берегов Ливии погибло большое количество мигрантов. Тогда переполненная людьми лодка перевернулась. Около 100 мигрантов считались пропавшими без вести. Те, кто остался в живых рассказали, что надувная лодка отправилась в море с около 120 пассажирами на борту.