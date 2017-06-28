Пентагон: Асад готовит новую химатаку

Режим Асада готовит новую крупную химическую атаку на территории Сирии. Об этом заявил представитель Пентагона капитан Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

По его словам, атака будет предпринята с военной базы «Шайрат». Напомним, с этой базы ранее была совершена химатака на город Хай-Шейхун в провинции Идлиб.

«Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что если сирийский режим предпримет химатаку, то ответит за это», - сказал Рэнкин-Гэллоуэй.

Накануне Белый дом распространил заявление, согласно которому сирийский режим готовит новую и крупную химатаку.