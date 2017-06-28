В старинном селе Северной Осетии открыли мечеть

Сразу после окончания месяца Рамадан и праздника Ид аль-Фитр в одном из старейших сел Северной Осетии – Хазнидоне – состоялось открытие новой мечети. Строительство ее велось на протяжении трех лет.

На торжественное мероприятие приехали председатель КЦМСК Исмаил Бердиев и муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов.

Открыл встречу муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов. Он отметил, что это событие является историческим. Около 80 лет назад мечеть в селе была разрушена, и только сейчас удалось построить новый дом Аллаха.

В мечети был совершен первый намаз джамаатом, после чего гостей пригласили к праздничному столу.