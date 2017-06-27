Турецкая полиция заставила геев слушать Коран

Т.н. ЛГБТ-сообщество Турции (содомиты) отходит после разгона их несанкционированного гей-парада в Стамбуле.

Помимо физических страданий в виде резиновых дубинок, пуль и слезоточивого газа, наиболее мучительными, судя по их комментариями в интернете, для них оказались моральные муки.

Так, на официальной странице турецких содомитов была размещена новость об одной из таких "пыток", которой подвергала "геев" турецкая полиция. С возмущением и восклицательным знаком они написали о том, что в полицейских машинах их заставляли... слушать Коран.

Турецкая полиция никак не прокомментировала подобные действия своих сотрудников. Хотя было бы интересно узнать, делали ли они это просто в назидание или проводили таким образом сеансы изгнания джинов-содомитов из тел их несчастных жертв.