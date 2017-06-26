Турция исламская: без Дарвина и ЛГБТ, но с молельнями во всех школах

Воинствующие секуляристы в Турции бьют тревогу - по их мнению, страна семимильными шагами идет к фактическому установлению шариатского государства, пока под секулярной вывеской. И, надо сказать, события последней недели дают им для этого определенные основания...

Во-первых, объявлено об исключении из школьной программы дарвиновской теории, согласно которой люди произошли от обезьян.

Как заявил глава отдела по школьной программе министерства образования Турции Ипаслан Дурмуш, с 2019 года этой атеистической верой перестанут кормить турецких школьников. "Мы исключили из школьной программы спорные предметы для подростков, возраст который не позволяет их понимать вещи, где требуется научный багаж знаний. Таким образом, обучение данному вопросу переносится в программу университетского обучения", - заявил Дурмуш.

Отметим в этой связи, что никакого религиозного фанатизма и мракобесия в этом нет. Напротив, таковым является безальтернативное преподавание дарвинизма, который является всего лишь одной из множества теорий, сталкивающихся со значительной научной критикой (биологов, генетиков, археологов и т.д.), но игнорирующих ее, пользуясь исключительно своей искусственной "непогрешимостью". Поэтому, учащимся университетов, безусловно, о дарвинизме рассказывать нужно - наряду с другими теориями о развитии жизни, как эволюционистскими, так и креационистскими.

Во-вторых, согласно новой инструкции министерства образования Турции, все школы, которые будут строиться в этой стране, должны будут оснащаться молельными комнатами, отдельными для мальчиков и девочек, а также помещениями для совершения омовения. Причем, это должны быть помещения с естественными освещением, следовательно, подвалы и склады без окон под них использовать будет нельзя.

Показательно, что возмущение секуляристов по этому поводу было так велико, что они проигнорировали абсолютно "европейскую" новеллу новой инструкции - школы так же должны будут оснащаться техникой, облегчающей транспортировку и обучение в них школьников с ограченными возможностями (инвалидов). То есть, неважно, что в новых школах будет легче учиться детям с ограниченными возможностями - лишь бы в них не было мечетей и религии.

В-третьих, так сказать, на десерт - мэрия Стамбула запретила гей-парад, специально запланированный обнаглевшими сатанистами на священный исламский праздник Ураза-Байрам. Формально - уже второй год подряд - под предлогом обеспечения безопасности.

Несмотря на это, особо наглые содомиты попытались провести свое шествие, но были разогнаны полицией. Впрочем, в достаточно щадящей форме, видимо, чтобы избежать всемирной вони по этому поводу.

Кстати, на этом фоне в общественно-политической жизни Турции наметилась интересная тенденция. Оппозиционные круги все чаще стали использовать в качестве своего символа... "радужный" флаг гомосексуалистов. Причем, делают это те, кто в таковых отношениях и наклонностях вроде бы замечен не был (хотя, кто это делает...) - чисто в знак протеста против "исламизации".

Ну что тут можно сказать - деградация и маргинализация антиисламских кругов налицо. Если еще недавно они пытались использовать в качестве своего символа Ататюрка, апеллируя к турецкому национализму и патриотизму, то теперь, когда Эрдогану удалось сплотить вокруг себя не только происламский электорат, но и националистическую MHP, все, что им осталось в качестве символа - это знамя откровенной мерзости. Как олицетворение того, чем они и являются.