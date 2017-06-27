Трамп отказался проводить прием в честь Ид аль-Фитр

Администрация президента США Дональда Трампа впервые за почти 20 лет не провела в Белом доме традиционный прием в честь праздника Ид уль-Фитр.

Вместо этого Трамп и его жена решили отделаться заявлением, в котором поздравили мусульман всего мира с праздником.

Таким образом, Трамп, которого ранее критиковали за использование антимусульманской риторики, нарушил ежегодную традицию, которой придерживались предыдущие три администрации.

Приемы в Белом доме в честь Ид уль-Фитр посещали американские мусульманские лидеры, члены Конгресса и дипломаты из мусульманских стран.