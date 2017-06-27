К Ид аль-Фитр малоимущие жителе КЧР получили продуктовые наборы

Малоимущие жители Карачаево-Черкесии до начала праздника Ид аль-Фитр раздали продуктовые наборы, в которые вошли мясо, сладости, овощи, фрукты и крупы.

«При поддержке и содействии главы республики Рашида Темрезова, прошли совместные разговения — ифтары, на которых две тысячи человек получили продуктовые наборы. Они предназначались людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам и другим категориям малоимущихграждан», — сообщается в пресс-службе главы республики.

Отмечается, что в Адыге-Хабльском районе КЧР массовые ифтары прошли в сельских домах культуры, куда были приглашены старейшины и другие жители района.

А в Зеленчукском районе до наступления праздника Ид аль-Фитр малоимущим из 13 населенных пунктах района также раздали более ста пакетов с продуктами. Для верующих Карачаевского, Ногайского и Абазинского районов были накрыты праздничные столы. Те, кто не смог посетить ифтар по состоянию здоровья, получили продуктовые наборы на дому.