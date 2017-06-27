Политика

США просят «убавить тон» в отношении Катара

27 июня в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что некоторые из требований, выдвинутых четырьмя арабскими странами во главе с Саудовской Аравией в адрес Катара в обмен на отмену санкций, трудновыполнимы, и призвал стороны к диалогу.

Он также призвал все стороны сесть вместе и выработать меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В частности, он заявил: «Чтобы разрядить обстановку, надо убавить тон».

Напомним, в субботу министр иностранных дел Катара отверг список из 13 условий, выдвинутых Саудовской Аравией и ее союзниками - Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Катар, по их мнению, занимается спонсированием и поддержкой террористических групп. Однако Доха все обвинения в свой адрес отрицает.

Автор: Нуруль Иман
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