Эрдоган упал в обморок во время праздничного намаза

В праздничном намазе в день Ид аль-Фитр принимал участие президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган. Молился он в мечети Мимара Синана в городе Аташехир. Во время молитвы ему резко стало плохо, и он упал в обморок

Врачи быстро оказали Эрдогану срочную медицинскую помощь, после чего он пришел в себя. По словам медиков, Эрдоган потерял сознание в результате резкого повышения уровня сахара в крови.

Сам Эрдоган прокомментировал случившееся так: «Сегодня у меня была маленькая проблема из-за давления, связанная с сахарным диабетом. Слава Аллаху, я быстро восстановился и сейчас чувствую себя хорошо»