Заключенные мусульмане смогли провести праздничный намаз

В одной из российских исправительных колоний мусульмане провели праздничный намаз в день Ид аль-Фитр.

Заключенные колонии ИК-53 города Верхотурье Свердловской области совершили совместную молитву и дуа.

На намаз собралось около 50 заключенных, которые разместились в клубе колонии. Перед праздничным намазом имам сделал наставление собравшимся мусульманам, призвал их к терпению и братской любви друг к другу, а также рассказал о празднике Ид аль-Фитр. Праздничный намаз завершился угощением мусульман.

Отмечается, что от своего лица мусульман поздравила и администрация колонии.