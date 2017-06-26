Курдские союзники Эрдогана внутри Турции?

Когда речь заходит об изменениях, происходящих во внутренней политике Турции, обычно подразумеваются отношения между основными турецкими партиями: Справедливости и Развития (AKP), Народно-Республиканской (CHP) и Националистического действия (MHP).

Но есть еще один не просто партийный, а национальный фактор, с которым уже давно нельзя не считаться в турецкой не только внешней, но и внутренней политике. Это фактор курдов, которые, по разным оценкам, составляют до 20% населения Турции, причем, не только в ее восточных провинциях, но и крупных турецких городах.

Проблема в том, что начиная с 2012 года, на голосах турецких курдов паразитирует партия (Демократии Народов, HDP) идейных последователей Абдуллы Оджалана, главаря курдской фракции международного неокоммунистического движения, осужденного за терроризм. Первые годы ее присутствия в турецкой политике с ней связывали надежды на политический диалог турок и курдов, отношения между которыми в XX веке имели достаточно проблемный характер. Однако достаточно быстро эта партия продемонстрировала свое истинное лицо пособников коммунистических курдских террористов, развязавших против Турции новую волну террора, и откровенных агентов внешних антиисламских и антитурецких сил.

Несмотря на то, что против многих лидеров и депутатов HDP открыты уголовные дела по обвинению в пособничестве терроризму, она все еще сохраняет 10,76% голосов в турецком парламенте, оставаясь одной из крупнейших партий страны. Делается это, конечно, благодаря голосам прежде всего курдов, многие из которых просто не видят альтернативы этой партии в качестве их представителей.

В ближайшее время такая альтернатива может появиться. Три турецкие курдские партии заявили о намерении создать новую объединенную партию турецких курдов. Она будет ориентироваться не на линию коммуниста-террориста Оджалана, а на линию конструктивного лидера иракских курдов Масуда Барзани (на фото).

Один из лидеров будущей партии Сертач Буцак заявил, что целью партии будет препятствовать радикализации курдской молодежи в турецких городах и предложить ей конструктивный путь борьбы за курдские интересы в Турции.

Напомним в этой связи, что в конституции Иракского Курдистана под руководством Масуда Барзани Ислам объявлен государственной религией, а его руководство в целом следует достаточно консервативному курсу. В то же время представители HDP откровенно поддерживают гомосексуалистов и выступают против "исламизации" и "патриархальной семьи".