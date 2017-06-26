В Гарварде появится свой имам

5 июля в Гарвардском университете (США) впервые начнет исполнять обязанности официальный имам этого элитного высшего учебного заведения.

До этого момента студенты Гарварда мусульманского вероисповедания имели возможность собираться на молитвы в своих кампусах и даже имели Гарвардское Исламское Общество, возглавляемое одним из них. Однако теперь руководство унверситета решило сделать следующий шаг и признать Ислам наравне с другими конфессиями, имеющими официальный статус.

Халил Абдур-Рашид (на фото) назначен имамом руководством университета и будет получать за исполнение своих обязанностей зарплату от него. Он будет предстоять на молитвах студентов и возможно сотрудников университета мусульманского вероисповедания, и давать им консультации религиозного характера.

Будущий имам уже давно сотрудничал с Университетом в качестве профессора-исламоведа и известен как один из основателей научного Исламского Семинара Америки.

Имам-профессор имеет признанное как светское, так и традиционное исламское образование. Он обладатель бакалаврской степени в Университете Джорджии и мастерской в Университете Колумбии. Что касается исламского образования, то он имеет иджазу от йеменского Дар аль-Мустафа в Тариме, а также от стамбульского исламского центра ISAR.

Помимо английского имам свободно владеет арабским и турецкими языками.