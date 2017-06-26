В Пакистане произошла страшная трагедия

В Пакистане вчера утром произошла ужасная трагедия. Не меньше 153 человек погибли при взрыве автоцистерны с топливом в провинции Пенджаб.

Утром у города Бахавалпур опрокинулась автоцистерна, и малоимущие местные жители поспешили к месту аварии, чтобы попытаться собрать бензин подручными средствами – в канистры, бутыли от кулеров, ведра, кастрюли.

Но уже спустя 10 минут произошел мощный взрыв. Предположительно, кто-то из местных жителей подошел к месту опрокидывания автоцистерны с непотушенной сигаретой.

За считанное время сильный пожар поглотил толпу людей и превратил из в груды обугленных тел, которых теперь будут опознавать по ДНК из-за полной неузнаваемости погибших.

«Если побывать в этих районах Бахавалпура, то можно увидеть, что за чертой бедности здесь проживает до 65% населения, - комментирует журналист Сабир Шах из Лахора. – В таких условиях и при таких цифрах как можно ожидать другого исхода – конечно, люди поспешили собирать топливо, которое используют, чтобы готовить пищу».

По данным врачей, более 100 человек было доставлено в больницы с ожогами 80% тела и более, и число жертв неизбежно увеличится.