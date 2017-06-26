Вор обокрал мечеть и оставил неожиданную записку

В Пакистане произошла кража денег из мечети с непредвиденным концом. Вор украл 50000 рупий ($478) и оставил записку, в которой просит не вмешиваться никого, потому что это дело остается «между ним и Аллахом».

Грабитель украл эти деньги из ящиков для садака. Рядом с ними он оставил послание на бумаге. Помимо того, что проделанное им дело он просит оставить «между ним и Аллахом», он также пишет: «Пожалуйста не пытайтесь меня найти. Я очень нуждающийся человек и поэтому совершил кражу из дома Аллаха. Я не обокрал чей-то дом, просто позаимствовал пару вещей из дома Аллаха. Это мое и его дело».

Кроме того, он отмечает, что он обращался к имаму мечети с просьбой помочь ему, но тот ему отказал.

Отмечается, что местные жители были так тронуты письмом, что попросили имама простить вора.