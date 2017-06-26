В Бишкеке появилась самая большая мечеть в Средней Азии

В столице Кыргызстана завершили строительство самой большой мечети в Средней Азии.

Возведение мечети проводилось при поддержке Религиозного фонда Турции (TDV). По своему стилю мечеть напонимает одну из мечетей Турции. Как отмечают архитекроты, здание проектировали в стиле архитектуры Османского периода.

Стоительтсво мечети началось в Бишкеке в 2012 году.

Площадь крытой части мечети составляет 7.5 тыс кв.м. Внутри мечети смогут одновременно молиться до 6 тысяч прихожан. С учетом близлежащей территории число мусульман, собирающихся на намаз, может достичь 20 тысяч человек. Мечеть имеет четыре минарета высотой в 70 метров и два входа.

Комплекс мечети включает парковку на 500 автомобилей, помещения для организации курсов чтения Корана, конференц-зал, столовую, фонтан.