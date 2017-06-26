Англия: в Ид аль-Фитр на мусульман наехала машина

В британском городе Ньюкасл автомобиль наехал на толпу мусульман, которые праздновали Ид аль-Фитр (Ураза Байрам). Инцидент произошел около 9 утра по местному времени рядом со спортивным центром Уэст-гейт.

Пострадали шесть пешеходов, в том числе трое детей.

Очевидцы происшествия рассказали, что совершившая наезд машина выезжала с автостоянки, потом резко набрала скорость и врезалась в людей.



Полицейские уже задержали 42-летнюю женщину, которая была за рулем наехавшего автомобиля.

За последнее время это уже второй случая наезда на мусульман в Англии. В ночь с 18 на 19 июня в 00:20 по местному времени в Финсбери Парке исламофоб наехал на мусульман, которые выходили из мечети после ночной молитвы. Тогда один из пострадавших мусульман скончался, а восемь были госпитализированы.