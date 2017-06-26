Политика

Хамас призвал арабский мир объединиться

26 июня в 12:07 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

На праздничном намазе по поводу праздника Ид аль-Фитр заместитель лидера ХАМАСа Халиль аль-Хайя призвал враждующие арабские государства прекратить конфронтацию. 

Аль-Хайя выразил надежду на то, что «все споры между нашими братьями закончатся на основе братства и общих национальных интересов против сионистского врага». 

Такие высказывания заместитель лидера ХАМАСа сделал на фоне продолжающейся блокады Катара рядом арабских государств. 

Стоит отметить, что Катар до блокады оказывал Палестине финансовую поддержку.

Автор: Нуруль Иман
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