Хамас призвал арабский мир объединиться

На праздничном намазе по поводу праздника Ид аль-Фитр заместитель лидера ХАМАСа Халиль аль-Хайя призвал враждующие арабские государства прекратить конфронтацию.



Аль-Хайя выразил надежду на то, что «все споры между нашими братьями закончатся на основе братства и общих национальных интересов против сионистского врага».

Такие высказывания заместитель лидера ХАМАСа сделал на фоне продолжающейся блокады Катара рядом арабских государств.

Стоит отметить, что Катар до блокады оказывал Палестине финансовую поддержку.