Турция ответила Греции, недовольной чтением Кораном

В МИД Турции заявили, что позиция МИД Греции по вопросу чтений Корана, Азана и совершения молитв в предполагаемую Ночь Предопределения в соборе Айя София (собор Святой Софии) в Стамбуле, вызывает недоумения у Анкары.

Напомним, ранее внешнеполитическое ведомство Греции осудило факт чтения Корана и Азана в Айя Софии. В частности, Афины заявили: « Попытка превращения его (собор Айя София) в мечеть, читая там Коран, совершая молитвы и другие действия, оскорбляет все международное сообщество, которое должно отреагировать на это».

Однако, Анкара не осталась без ответа и выступила с соответствующим заявлением.

«Вместо того, чтобы поздравить народ Турции в связи со священным месяцем Рамазан и Ночью предопределения, МИД Греции предпочел исказить факт чтения Корана и вознесения молитв в Айя София. Все это демонстрирует отношение Афин к свободе вероисповедания», - говорится в заявлении МИД Турции.

«Греческие власти оказывают все большее давление на турецкую общину страны, в том числе в сфере религиозных свобод. В отношении ряда муфтиев возбуждаются уголовные дела. В районе Салоники нет ни одной действующей мечети. При этом власти и в нынешнем году отказали верующим в проведении праздничного намаза в одной из исторических мечетей региона», - отмечается в заявлении.

«Учитывая факт отсутствия в Афинах даже одной действующей мечети, небезынтересно, что именно подразумевают греческие власти под понятием «межрелигиозный диалог». Призываем власти Греции предпринять шаги для превращения в современное государство, уважающее демократию и свободу вероисповедания», - подчеркивают в Анкаре.