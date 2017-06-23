Общество

Атамбаев запустил продажу сборника личных песен

23 июня в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Президент Кыргызстана помимо своих обязанностей в качестве главы государства успевает еще и исполнять песни собственного сочинения. А недавно его альбом "Судьбе назло" официально поступил в продажу. Об этом сообщается на сайте российской фирмы "Мелодия". 

Один сборник с композициями стоит 300 рублей. На диске записано 10 песен Атамбаева. 

Среди записанных песен "Я не могу без тебя жить", "Мне не страшно умирать", "Судьбе назло", а также не звучавшие ранее песни "Чудак", "Рита", "Песенка про Старый год". 

Отмечается, что Атамбаев является и автором музыки, и автором некоторых стихов к песням. 

Автор: Нуруль Иман
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